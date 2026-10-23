Trafic de droguri în Bacău: doi bărbați arestați preventiv, o femeie în arest la domiciliu

Publicat 23 oct. 2026, 12:44 Sursă Bacău.net

Un bărbat de 30 de ani și unul de 34 de ani au fost arestați preventiv, iar o femeie a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile, într-un dosar de trafic de droguri din județul Bacău.

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