Trafic de droguri în Bacău: doi bărbați arestați preventiv, o femeie în arest la domiciliu

Un bărbat de 30 de ani și unul de 34 de ani au fost arestați preventiv, iar o femeie a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile, într-un dosar de trafic de droguri din județul Bacău.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor trei persoane la data de 20 octombrie 2026. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a decis arestarea preventivă a celor doi bărbați și măsura arestului la domiciliu pentru femeie.
Conform probatoriului administrat, bărbatul de 30 de ani ar fi procurat, deținut și vândut canabis în mod repetat, în perioada cuprinsă între iunie 2025 și octombrie 2026. Tranzacțiile s-ar fi realizat cu sume cuprinse între 300 și 700 de lei.
Femeia cercetată ar fi sprijinit activitatea partenerului său, tolerând depozitarea drogurilor în locuința comună și primind constant substanțe pentru consum propriu. Celălalt bărbat, în vârstă de 34 de ani, este suspectat că a procurat și deținut canabis atât pentru comercializare, cât și pentru consum personal.
În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, au fost ridicate mai multe pungi și recipiente cu canabis, 62 de pachețele cu droguri de risc, precum și obiecte purtând urme de substanță. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.