Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viață la 104 ani

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 10:32

Ultimul veteran de război din municipiul Bacău, locotenent-colonel (rtr.) Ion Rusu, s-a stins din viață la vârsta de 104 ani, au informat vineri, într-o postare pe Facebook, reprezentanții Bazei 95 Aeriană 'Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu' Bacău.

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