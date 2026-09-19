Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viață la 104 ani

Ultimul veteran de război din municipiul Bacău, locotenent-colonel (rtr.) Ion Rusu, s-a stins din viață la vârsta de 104 ani, au informat vineri, într-o postare pe Facebook, reprezentanții Bazei 95 Aeriană 'Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu' Bacău.
Veteranul de război, născut pe 23 iulie 1922, a participat ca soldat, pe front, în cel de-Al Doilea Război Mondial, în perioada 1943 - 1945 și a fost decorat cu Medalia 'Crucea comemorativă de participare la cel de-Al Doilea Război Mondial, 1941-1945'.
În perioada 1943 - 1944 a fost prezent pe front în cadrul Regimentelor 1 și 3 Artilerie Antiaeriană, iar în perioada 1944 - 1945, cu Regimentul 3 Transmisiuni Aero.
''Ne-au încorporat primăvara, înainte de Sărbătorile Pascale, îmbrăcați în haine de cânepă și cu opinci. Era pentru prima dată când mergeam la București și am mers pe jos de la Gara de Nord. Eram trei din județul Bacău și îi țin minte pe fiecare în parte, unul a murit și celălalt era din Tescani. Ne era dor de casă, de copii și de nevastă. După ce am venit de la Constanța, ne-a repartizat la Cotroceni, în Parcul Carol. Noi dădeam alarma, după ce au început bombardamentele și aveam șapte cabine de telefoane. Cei care aveau încălțări trebuia să-i ia în spinare pe cei care nu aveau. Cu opinci am făcut întreaga perioadă de instrucție', ne-a mărturisit la ultima vizită veteranul de război, locotenent-colonel (rtr.) Rusu Ion', se arată în postare.
Baza 95 Aeriană 'Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu' Bacău transmite condoleanțe familiei veteranului.
'Vă vom purta veșnică recunoștință pentru materializarea idealurilor pe care le-ați apărat cu atâtea sacrificii. Cu durere în suflet suntem alături de familia îndoliată pe care o asigurăm de compasiunea și sprijinul nostru. Drum lin spre lumina veșnică, drag veteran și suflet patriot!', notează reprezentanții bazei militare în postare.