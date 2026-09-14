Un bărbat de 59 de ani și-a ucis fratele în Bușteni. Chiar el a anunțat poliția despre crimă

Un bărbat de 63 de ani din Bușteni, județul Prahova, a murit după ce a fost înjunghiat, iar principalul suspect este chiar fratele său, în vârstă de 59 de ani.
După atac, suspectul a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că și-a rănit fratele. Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul conflictului.
Frații locuiau împreună
Cei doi bărbați locuiau în același apartament, la etajul al patrulea al unui bloc din Bușteni, în apropierea zonei împădurite a stațiunii.
Potrivit vecinilor, frații nu erau cunoscuți pentru conflicte frecvente. Oamenii din zonă spun că cei doi păreau să aibă o relație normală și că nu observaseră anterior probleme grave între ei.
Suspectul a sunat la 112
După ce și-a atacat fratele, bărbatul de 59 de ani a apelat serviciul de urgență și a relatat polițiștilor ce s-a întâmplat. El a contactat și rude pentru a le spune că și-a înjunghiat fratele.
La fața locului au ajuns polițiștii și echipajele medicale. Victima a suferit răni grave, iar medicii nu au mai putut să îi salveze viața.
Ancheta trebuie să stabilească motivul
Până în acest moment, anchetatorii nu au stabilit ce a provocat conflictul dintre cei doi frați. Polițiștii continuă cercetările pentru a reconstitui momentul atacului și pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs.
Declarațiile suspectului, ale rudelor și ale vecinilor urmează să fie analizate alături de celelalte probe strânse în dosar.
Cercetările continuă
Bărbatul de 59 de ani este principalul suspect în cazul morții fratelui său. Ancheta este coordonată de procuror, iar încadrarea juridică și măsurile care vor fi dispuse împotriva suspectului depind de rezultatele cercetărilor.
Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs atacul și ce a stat la baza conflictului care s-a încheiat cu moartea unuia dintre frați.