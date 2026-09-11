Advertising
Social· 2 min citire
Vremea se schimbă radical în România. Ploi torențiale și temperaturi de doar 17 grade
Ploaie
Vremea se schimbă radical în România sâmbătă, 12 septembrie, când temperaturile vor scădea puternic în vestul, centrul și nordul țării, iar în jumătatea de est sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Maximele vor varia între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul țării.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:15Decizie-șoc în cazul Omar Hayssam: sirianul va fi eliberat condiționat, cu aproape 9 ani mai devreme. Care este motivul
- 14:102026 rescrie istoria climatică: ANM anunță topul celor mai călduroși ani
- 13:34Schimbare bruscă de vreme: Temperaturile scad dramatic în acest weekend
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News