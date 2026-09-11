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Vremea se schimbă radical în România. Ploi torențiale și temperaturi de doar 17 grade

Ploaie

Ploaie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 15:38

Vremea se schimbă radical în România sâmbătă, 12 septembrie, când temperaturile vor scădea puternic în vestul, centrul și nordul țării, iar în jumătatea de est sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Maximele vor varia între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul țării.

Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în special în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

În centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat în intervale scurte sau prin acumulare. Vântul va avea intensificări temporare, inclusiv în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 40-60 km/h.

Temperaturile scad drastic în vest și nord

În timp ce sud-estul țării va rămâne călduros, cu maxime de până la 32 de grade, în vest, centru și nord temperaturile vor coborî mult.

Cele mai scăzute valori sunt prognozate în Maramureș, unde temperaturile maxime nu vor trece de 17 grade. În nord-vest și în depresiunile intramontane, minimele pot coborî până la 6-7 grade.

La munte, vremea va deveni instabilă și se va răci. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.

Cum va fi vremea în București

Capitala scapă de cea mai severă răcire. Sâmbătă, temperaturile vor ajunge la 28-30 de grade, însă vremea va fi ușor instabilă.

Mai ales spre seară și în prima parte a nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 16 grade.

Pe litoral, temperaturile vor ajunge la 25-27 de grade, însă noaptea sunt posibile ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de până la 55 km/h. Apa mării va avea între 20 și 22 de grade.

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