Cristiano Ronaldo le-a închis gura criticilor! Reacția care a făcut înconjurul lumii după Portugalia - Uzbekistan 5-0

Publicat 24 iun. 2026, 08:08 Actualizat 24 iun. 2026, 08:09

Cristiano Ronaldo a lăsat în urmă prestația modestă din debutul Campionatului Mondial, când Portugalia nu a impresionat în confruntarea cu RD Congo. În duelul următor, contra Uzbekistanului, starul lusitan a arătat cu totul altă față, fiind unul dintre cei mai buni oameni de pe teren și reușind să marcheze de două ori în succesul categoric al echipei sale.

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