Doi dintre suporterii greci răniţi în accidentul din Timiş, transportați în țara lor cu o aeronavă militară. Slujbă religioasă înainte de repatrierea trupurilor celor șapte morți

Doi dintre suporterii greci răniţi în accidentul din judeţul Timiş vor fi transportaţi, joi, în ţara lor, cu o aeronavă militară care va pleca de pe Aeroportul Timişoara. Cel de-al treilea rămâne internat în spital, după ce miercuri a fost supus unei intervenții chirurgicale. De asemenea, trupurile celor șapte suporteri morți vor fi repatriate în Grecia, după ce va avea loc o slujbă religioasă la Timişoara.

Cei doi supraviețuitori greci au plecat deja de la Spitalul Judeţean Timişoara, însoțiți de echipaje medicale, către aeroport, unde sunt așteptați de o aeronava militară pusă la dispoziție de autoritățile române.

Medicii au considerat că starea celor doi pacienți permite să fie transportaţi în țara lor. Potrivit presei din Grecia, unul dintre ei va fi tratat într-un spital din Salonic, în timp ce celălalt a fost externat, după ce a fost tratat în România și nu mai necesită internare.

Cel de-al treilea rănit nu este încă suficient de stabil încât să suporte deplasarea având în vedere faptul că miercuri seară a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Totodată, cei şapte suporteri greci care au murit în tragicul accident rutier urmează a fi repatriaţi în cursul zilei de joi.

Formalitățile de repatriere vor începe la ora 15:30, după ce după ce va avea loc o slujbă religioasă care ca fi oficiată de IPS Ioan Selejan, la salonul oficial în cadrul Aeroportului Timişoara.

Ulterior, trupurile neînsuflețite ale celor șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic vor fi transportate în Grecia cu un zbor special al Forţelor Aeriene Elene.