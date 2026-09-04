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Sport· 1 min citire
Fotbal, Cupa României: Poli Timișoara - Rapid 0-2
Cupa României de fotbal
Publicat4 sept. 2026, 08:44
Sursărealitatea.net
Golurile giuleștenilor la Sibiu au fost înscrise de Mohammed Kamara în minutele 85 și 89.
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