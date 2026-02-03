Karolina Pliskova, învinsă în primul tur la Transylvania Open

Pliskova a fost învinsă de rusoaica Anastasia Zaharova

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova, campioana din 2024, a fost învinsă de rusoaica Anastasia Zaharova, cu 4-6, 6-2, 6-2, luni, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

Pliskova (416 WTA), fost lider mondial în 2017, s-a înclinat după o oră și 53 de minute, la prima sa confruntare cu Zaharova (107 WTA).

În alt meci, românca Elena Ruxandra Bertea (19 ani, 295 WTA), debutantă pe un tablou principal WTA, a fost învinsă de slovena Kaja Juvan (97 WTA), cu 6-3, 6-4, după o oră și 46 de minute.

În optimi, Juvan o va înfrunta pe câștigătoarea dintre britanica de origine română Emma Răducanu, principala favorită, și belgianca Greet Minnen.

Alte trei românce figurează în programul zilei de luni, Miriam Bulgaru (contra sârboaicei Olga Danilovic), Ana Bogdan (împotriva polonezei Maja Chwalinska) și Sorana Cîrstea (împotriva uzbecei Kamila Rahimova), la simplu, iar Jaqueline Cristian și Elena Gabriela Ruse vor face pereche la dublu.