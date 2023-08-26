Rapid Bucureşti a învins-o pe FC U Craiova cu scorul de 5-3

Pentru prima dată după cinci meciuri directe, în care a obținut un singur punct, Rapid a învins FC U Craiova 1948
Pentru prima dată după cinci meciuri directe, în care a obținut un singur punct, Rapid a învins FC U Craiova 1948.
Rapid învinge FC U Craiova 1948 cu 5-3, în Bănie, într-un meci în care Petrila și Rrahmani au marcat în premieră pentru alb-vișinii.
Echipa antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus cu 5-3 pe stadionul din Bănie, la capătul unui meci în care oaspeții puteau să mai înscrie alte minimum 3 goluri.
Gazdele au deschis scorul în minutul 4, prin Chițu, și se părea că vom asista la același scenariu din ultimele 4 partide, toate câștigate de FC U Craiova 1948.
Din acel moment, însă, Rapid a pus stăpânire pe jos și a marcat de două ori, prin Dugandzic (21, din penalty) și Săpunaru (45).
Același Dugandzic a ratat un penalty, în minutul 41, dar după ce portarul gazdelor, Popa, a avut două intervenții excelente în interval de trei minute, 26 și 28, la șuturile lui Emmers și Funsho.
Primii care au marcat în partea a doua au fost tot jucătorii de la FC U Craiova 1948, prin Lacroix (38). Bucuria a durat numai 8 minute, până când Petrila a marcat primul lui gol pentru Rapid, cu o reluare la vinclu de la aproximativ 10 metri.
Intrat la pauză în locul lui Dugandzic, Rrahmani a debutat cum nu se putea mai bine. A făcut 4-2 în minutul 65 cu un șut lângă bară, și a stabilit scorul final în minutul 90+1, cu capul. Nu înainte ca același Chițu să reducă din diferență.
În urma acestui rezultat, Rapid a urcat, provizoriu, pe locul 3, cu 11p. De partea cealaltă, FC U Craiova 1948 a pierdut al treilea meci în acest sezon în care înscrie 3 goluri. Anterior, “U” Cluj-Napoca se impusese în Bănie cu 4-3, iar Petrolul câștigase, la Ploiești, cu același scor.
FC U Craiova – Rapid 3-5 (1-2)
Marcatori: Chițu (4, 78), Lacroix (48) / Dugandzic (21-p), Săpunaru (45), Petrila (56), Rrahmani (65, 90+1)
FC U Craiova: Popa – Negru (71 – Compagnucci), Lacroix, Henriques, Mascarenhas – Baeten (80 – Pop), Van Durmen (68 – Bahassa) – Sidibe, Bauza, Ibrahim (46 – D. Albu, 71 – Achim) – Chițu. Antrenor:
Rapid: Moldovan – Braun, Săpunaru, Iacob, Borza – Emmers (59 – Kait), Oaidă (84 – A. Albu), Borja Valle (84 – Ioniță) – Bamgboye, Dugandzic (46 – Rrahmani), Petrila (84 – Papeau). Antrenor: Cristiano Bergodi
Au arbitrat: Cătălin Popa – Ferencz Tunyogi, Romică Birdes
Cartonașe galbene: v. Durmen (35), Ibrahimi (42) / Emmers (54), Petrila (74)