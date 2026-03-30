10 persoane, inclusiv copii, rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Mykolaiv

Războiul din Ucraina este departe de a se încheia. Numărul persoanelor rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Mykolaiv a crescut la 10, conform declarațiilor lui Vitalii Kim, șeful administrației militare a regiunii. Trei dintre victime se află în stare gravă. Între timp, conflictul militar a intrat în ziua cu numărul 1.498.

Un atac al Rusiei asupra oraşului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a dus la moartea a trei persoane şi rănirea a altor 13, duminică, a anunţat poliţia, potrivit Reuters.

Poliţia naţională a Ucrainei a precizat că printre victime se numără şi un băiat de 13 ani.

Printre alte oraşe lovite de atacurile ruseşti s-au numărat localitatea vecină Oleksiievo-Druzhkivka şi oraşul Sloviansk, situat mai la nord.

Kramatorsk şi Sloviansk sunt oraşe puternic apărate, situate pe ceea ce a fost numit „centura fortificată” — considerate ţinte cheie în avansul lent al Rusiei spre vest pentru a captura regiunea Doneţk.

UPDATE 21:00 - Rubio a numit falsă declarația lui Zelenski despre un ultimatum din partea SUA: „Este o minciună. Am văzut cum a spus asta și este regretabil că a afirmat acest lucru, pentru că știe că nu este adevărat! Nu asta i s-a spus”. Zelenski a afirmat anterior că SUA ar fi gata să ofere garanții de securitate Ucrainei, cu condiția retragerii Forțelor Armate Ucrainene din Donbas.

UPDATE 18:00 - Președintele Volodimir Zelenski a clarificat poziția sa privind garanțiile de securitate ale SUA, după ce secretarul de stat american, Marco Rubio, i-a numit declarațiile anterioare „o minciună”. Zelenski susține că, în actualul cadru de negocieri, încheierea războiului este legată de retragerea Ucrainei din Donbas, în timp ce Washingtonul afirmă că garanțiile de securitate vor fi oferite abia după finalul conflictului. Liderul ucrainean a adăugat că Rusia a transmis un „ultimatum”, cerând retragerea completă a forțelor ucrainene din regiunile Donețk și Lugansk pentru a opri războiul.

UPDATE - Rusia raportează pagube în portul Ust-Luga din Golful Finlandei după un atac ucrainean cu drone

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a raportat duminică pagube în portul Ust-Luga din Golful Finlandei din cauza unui atac ucrainean masiv cu drone produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează EFE.

Potrivit guvernatorului, apărarea aeriană rusească a doborât peste noapte 36 de drone deasupra regiunii Leningrad.

Este a doua oară în această săptămână când Ucraina atacă acest important port din Rusia.

Anterior, Ministerul Apărării de la Moscova a raportat doborârea a 203 de drone inamice în timpul nopții.

UPDATE - Un bărbat, ucis într-un dublu atac cu dronă în regiunea rusă Briansk

Un civil a fost ucis într-un atac ucrainean cu dronă regiunea rusă Belgorod, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică guvernatorul regiunii Viaceslav Gladkov, relatează AFP.

”O maşină a luat foc în comuna Graivoron după ce a fost lovită de o dronă (...). Locuitori au încercat să stingă incendiul, dar în acel moment altă dronă a lovit, omorând un bărbat”, a anunţat pe Telegram Viaceslav Gladkov.