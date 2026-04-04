Alertă în Europa, înainte de Paște: ISSIS amenință bisericile și sinagogile

Sursă: realitatea.net

Alertă în Europa, după ce ISIS ar fi îndemnat la atacuri asupra bisericilor catolice chiar de Paște! Mesajele extremiste, distribuite în mediul online, cer explicit susținătorilor să lovească în lăcașurile de cult în aceste zile.

Gruparea afiliată Statului Islamic îndeamnă la atacuri asupra bisericilor și sinagogilor din Europa și Statele Unite. Organizația teroristă a lansat îndemnul la violență în urma deciziei Israelului de a închide moscheea Al-Aqsa din Ierusalim.

Autoritățile europene tratează amenințarea cu maximă seriozitate și iau in calcul orice scenariu. În Franța, paza a fost întărită în jurul bisericilor, sinagogilor și obiectivelor turistice, după ce un atac cu bombă a fost depistat la Paris.

Semnale de alarmă apar și în afara Europei. În Dubai, mai multe biserici au decis să suspende slujbele cu public și activitățile religioase. Astfel, le-au cerut credincioșilor să urmărească serviciile online.