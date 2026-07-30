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ANP dezvăluie cronologia atacului informatic. Modul în care hackerii au pătruns în rețea rămâne necunoscut

Atac cibernetic ANP

Atac cibernetic ANP

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 13:48
Sursărealitatea.net

Administrația Națională a Penitenciarelor a prezentat joi primele informații despre atacul cibernetic care i-a afectat sistemele informatice. Atacul a început în noaptea de 28 spre 29 iulie, iar procesul de criptare a datelor a fost observat în jurul orei 07:00. Până la ora 10:00, toate echipamentele din unitățile aflate în subordinea ANP fuseseră deconectate fizic.

Modul în care atacatorii au intrat în rețea nu este cunoscut deocamdată. Echipele tehnice și autoritățile din domeniul securității cibernetice continuă verificările, încearcă să limiteze efectele atacului și lucrează la refacerea sistemelor.

Cum s-a desfășurat atacul

Potrivit cronologiei refăcute de ANP, atacul a început pe 28 iulie, în apropiere de miezul nopții, și a continuat până în dimineața zilei următoare. Procesul de criptare a datelor a pornit în jurul orei 07:00, iar prima alertă privind indisponibilitatea sistemelor a fost primită la 07:15.

Primele criptări confirmate au fost raportate la ora 07:35. Până la 07:50, ANP activase protocolul de izolare completă între locații, iar la ora 10:00 fusese încheiată deconectarea fizică a tuturor echipamentelor. Operațiunea a durat câteva ore din cauza numărului mare de unități aflate în subordinea instituției.

Bazele de date importante au rămas intacte

Verificările preliminare arată că bazele de date și copiile de siguranță ale aplicațiilor importante nu au fost afectate. Printre acestea se află IMSWeb, aplicația folosită pentru evidența deținuților. Alte baze de date au fost afectate parțial. Specialiștii analizează posibilitățile de recuperare, însă restaurarea va începe după încheierea verificărilor și după eliminarea completă a eventualelor vulnerabilități.

Activitățile esențiale din sistemul penitenciar nu au fost afectate și se desfășoară în parametri normali, prin comunicații telefonice și radio. ANP lucrează, cu sprijinul autorităților statului, și la un plan pentru repunerea în funcțiune a sistemelor informatice.

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