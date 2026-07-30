Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: cel puțin 13 morți, inclusiv copii. Polonia a ridicat avioanele de vânătoare

Publicat 30 iul. 2026, 08:15 Sursă realitatea.net

Cel puțin 13 persoane au murit joi în urma unei serii de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Loviturile au ajuns până la Liov, în vestul țării, aproape de granița cu Polonia, determinând autoritățile de la Varșovia să mobilizeze avioane de vânătoare pentru protejarea spațiului aerian.

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