AUR a votat pentru reducerea temporară a accizei la motorină și măsuri de protecție pentru economie și populație

Alianța pentru Unirea Românilor a votat proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, care prevede reducerea temporară a accizei la motorină și instituirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și funcționării pieței energiei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre reducere acciza motorina