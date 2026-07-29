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CNPP: 4.678.792 de pensionari, la sfârșitul lunii iunie. Pensia medie a fost de 2.784 de lei

Casa Națională de Pensii

Casa Națională de Pensii

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 14:38
Sursărealitatea.net

Din totalul pensionarilor, 512.335 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 712 lei.

Numărul total al pensionarilor înregistrat în iunie 2026 în România a fost de 4.678.792, cu 1.034 mai mic față de cel din luna anterioară. Pensia medie a fost de 2.784 de lei, potrivit datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Potrivit CNPP, valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,025 miliarde lei. Din totalul pensionarilor, 512.335 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 712 lei.

CNPP a precizat că numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.780.746 de persoane, dintre care 2.155.533 femei, în timp ce pensia medie era de 3.116 de lei, potrivit Agerpres.

Câte persoane au primit pensie anticipată, în iunie 2026

Pensie anticipată au primit, în iunie 2026, 60.477 de persoane (2.459 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 389.642 de persoane (pensie medie de 1.078 lei), dintre care 46.031 de persoane pentru gradul I de invaliditate (941 lei pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş a fost acordată unui număr de 447.839 persoane (1.510 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 88 de pensionari (540 de lei, în medie).

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