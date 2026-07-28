Carburanții se scumpesc din nou. Cât costă benzina și motorina la Petrom, OMV, MOL și Rompetrol

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 19:19

Șoferii din București plătesc din nou peste 10 lei pentru un litru de motorină standard în majoritatea rețelelor de benzinării, la doar o zi după prezentarea mecanismului prin care autoritățile promit reducerea prețurilor la carburanți.

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