Advertising
Actualitate· 1 min citire
Decizie importantă în Ungaria: a fost creată o agenție anticorupție. Viktor Orban, de partea opozanților
Peter Magyar
Parlamentul Ungariei a aprobat marți înființarea unei noi instituții menite să consolideze lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor obținute ilegal.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:51Alertă pe Dunăre. Un vas de croazieră cu peste 200 de oameni la bord a eșuat din cauza nivelului foarte scăzut al apei – VIDEO
- 17:50Real Madrid stabilește un nou reper în sportul mondial. Anunțul făcut de clubul lui Florentino Perez
- 17:48Apele Române avertizează: debitul Dunării va scădea la valori neînregistrate din vremea lui Ceaușescu”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News