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Realitatea PLUS cere o întâlnire între societate și politicieni. Inițiativa Ancăi Alexandrescu, susținută de Sorin Grindeanu-VIDEO

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat23 iul. 2026, 09:39
Actualizat23 iul. 2026, 09:44
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu lansează o inițiativă de unitate, menită să scoată țara din criza politică. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a invitat societatea civilă și liderii partidelor politice la discuții pentru încheierea unui angajament, asemenea Păcii de la Snagov din 1995. Sorin Grindeanu a transmis că PSD este de acord cu inițiativa și că membrii săi voi vor fi prezenți la discuții.

Sorin Grindeanu: „Pentru găsirea unei soluții, da. PSD-ul va fi prezent.”

Anca Alexandrescu: „Sunteți de acord? Și să fie absolut toți liderii partidelor politice și, împreună cu reprezentanții oamenilor, să se semneze acolo un angajament.”

Sorin Grindeanu: „PSD-ul va fi acolo prezent.”

Anca Alexandrescu: „Deci sunteți de acord să facem un fel de platformă pentru România în care să nu conteze fiecare ce orientare politică are, ci în centrul acestei platforme să fie cetățeanul și nevoile lui?”

Sorin Grindeanu: „Da, sigur. Să vedem despre ce e vorba, dar în principiu PSD-ul e de acord.”

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