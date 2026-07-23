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Politica· 1 min citire
Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării
Radu Miruță pe plaja (Realitatea Plus, sursă A3)
Publicat23 iul. 2026, 08:00
SursăRealitatea PLUS
Demis din funcție și interimar la două Ministere importante în plină criză, Radu Miruță a fugit într-o vacanță de lux. Au apărut inclusiv imagini cu acesta în șort, pe plaja unui hotel de 5 stele din Turcia, unde, potrivit presei, cel mai ieftin sejur de 3 nopți ar costa nici mai mult, nici mai puțin de 7.500 de euro.
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