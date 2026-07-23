Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării

Publicat 23 iul. 2026, 08:00 Sursă Realitatea PLUS

Demis din funcție și interimar la două Ministere importante în plină criză, Radu Miruță a fugit într-o vacanță de lux. Au apărut inclusiv imagini cu acesta în șort, pe plaja unui hotel de 5 stele din Turcia, unde, potrivit presei, cel mai ieftin sejur de 3 nopți ar costa nici mai mult, nici mai puțin de 7.500 de euro.

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