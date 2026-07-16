Admitere la facultate fără examen. Universitățile din România unde media de la Bacalaureat îți poate asigura un loc

Publicat 16 iul. 2026, 09:56 Sursă Realitatea.Net

Pentru mulți absolvenți de liceu, alegerea facultății reprezintă unul dintre cei mai importanți pași după promovarea examenului de Bacalaureat. În ultimii ani, tot mai multe universități din România au simplificat procesul de admitere, oferind posibilitatea înscrierii fără susținerea unui examen scris. Astfel, candidații pot fi admiși pe baza rezultatelor obținute la Bacalaureat și a dosarului de înscriere, în funcție de criteriile stabilite de fiecare instituție de învățământ superior.

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