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Doliu uriaș în lumea muzicii. Bonnie Tyler a murit, la vârsta de 75 de ani

Bonnie Tyler (Profimedia)

Bonnie Tyler (Profimedia)

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 12:53
Sursărealitatea.net

Doliu uriaș în lumea muzicii, după anunțul morții lui Bonnie Tyler, la vârsta de 75 de ani. În primăvară, renumita cântăreață a suferit o serie de complicații după o operație de urgență în Portugalia.

Artista a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în Portugalia, potrivit presei internaționale.

Artista a fost transportată de urgență la spital pe 30 aprilie, cu o perforație intestinală, o afecțiune care a necesitat intervenție imediată. Ulterior, Bonnie Tyler ar fi fost plasată în comă indusă la Spitalul din Faro, unde starea ei părea inițial stabilă, însă ulterior starea ei s-a agravat din nou.

Anunțul care a întristat milioane de fani a fost făcut chiar de familia artistei.

Născută în Mumbles, în sudul Țării Galilor, Bonnie Tyler a devenit cunoscută în 1977 cu albumul The World Starts Tonight, înainte de a atinge statutul de fenomen global în 1983, odată cu hitul Total Eclipse of the Heart. Vocea ei răgușită și baladele dramatice au transformat-o într-una dintre cele mai recognoscibile artiste britanice. Industria muzicală și fanii din întreaga lume se pregătesc să aducă un omagiu unei adevărate legende.

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