Radu Drăgușin, primele declarații după transferul la Fiorentina: „Abia aștept să îmbrac tricoul violet”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 21:43

Radu Drăgușin a vorbit pentru prima dată după oficializarea transferului de la Tottenham Hotspur la Fiorentina, mărturisind că este încântat de noul pas din cariera sa și nerăbdător să evolueze în fața suporterilor viola.

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