Advertising
Actualitate· 2 min citire
Avertizare de inundații în șapte județe. A fost emis Cod galben pe mai multe râuri, până joi
Avertizare hidrologică
Publicat8 iul. 2026, 12:48
Sursărealitatea.net
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineață, pentru râuri din șapte județe. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri, scurgeri importante pe versanți și depășiri ale cotelor de atenție.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:24Zlatan Ibrahimovic, discurs fabulos despre Messi după Argentina – Egipt: „Nimeni nu se poate apropia de el”
- 16:50Mesaj direct pentru Zelenski! Trump promite licența pentru rachetele Patriot și vorbește despre războiul cu Rusia
- 16:27Scandal uriaș în sistemul penitenciar! Doi polițiști ar fi aplicat o „corecție” autorului crimei din Grădina Botanică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News