Economie· 2 min citire

Ședință crucială la BNR! Experții stabilesc dobânda cheie: ce îi așteaptă pe români

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat8 iul. 2026, 11:46
Actualizat8 iul. 2026, 11:47
SursăRealitatea PLUS

Ședință crucială la BNR înaintea publicării datelor cu vârful scumpirilor! Experții din Consiliul de Administrație are două scenarii pe masă – fie mențin dobânda cheie la nivelul din prezent, fie majorează indicatorul, iar acest lucru ar aduce o nouă creștere a ratelor românilor! În plus, analiștii financiari spun că țara va fi în recesiune pe tot parcursul anului. Astfel, România poate ajunge în categoria junk.

Este o ședință importantă la Banca Națională a României. Consiliul de Administrație se reunește și analizează întreaga situație financiară a țării, dar și nivelul dobânzilor. La finalul acestei ședințe, Consiliul de Administrație va stabili ce se întâmplă cu dobânda de politică monetară.

În prezent, sunt două scenarii pe masă: fie va rămâne dobânda cheie la nivelul de 6,5% - nivel pe care îl are încă din luna august a anului 2024, fie va decide Banca Națională să majoreze această dobândă cheie, pentru că a fost dat inclusiv un semnal de la Banca Centrală Europeană. Acolo știm că s-a majorat dobânda cheie și, în cazul în care am asista la această majorare, atunci decizia ar avea efecte și în ceea ce privește indicii în funcție de care se calculează ratele și un prim impact ar fi la indicatorul ROBOR.

Foarte important de precizat, această dobândă cheie, majorarea sau menținerea ei la același nivel, este practic instrumentul pe care Banca Națională îl are pentru a ține sub control rata inflației, și analiștii spun că nu va exista nicio scădere a dobânzii până în momentul în care inflația nu se va stabiliza.

Pe de altă parte, sunt analiști financiari care susțin că România va fi pe tot parcursul acestui an în recesiune, leul va continua să se deprecieze și am putea ajunge la finalul acestei luni retrogradați în categoria junk în momentul în care agențiile de rating vor veni cu evaluarea.

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