Economie· 1 min citire

Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026

Supermarket

Supermarket

Scris deStoica Marian
Publicat6 iul. 2026, 10:29
Sursărealitatea.net

Comerțul cu amănuntul a intrat pe minus în primele cinci luni ale anului, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Cifra de afaceri din retail (fără vânzările de autovehicule și motociclete) s-a redus cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată, prin comparație cu intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2025.

Declinul a fost generalizat, afectând toate categoriile majore de vânzări:

  • Produse nealimentare: -7,9% (serie brută), -7,7% (serie ajustată)

  • Produse alimentare, băuturi și tutun: -3,7% (serie brută), -3,5% (serie ajustată)

  • Carburanți pentru autovehicule, în magazine specializate: -2,8% (serie brută), -1,7% (serie ajustată)

Revenire lunară în mai

Privit lunar, comerțul cu amănuntul a arătat semne de revigorare: în mai, față de aprilie, cifra de afaceri a crescut cu 1,2% (serie brută), pe fondul avansului la produsele nealimentare (+3,2%) și la cele alimentare, băuturi și tutun (+0,5%). Vânzările de carburanți au scăzut însă cu 2,3%.

Pe serie ajustată, avansul lunar a fost de 1,3%, susținut de creșterile la produsele nealimentare (+2,3%) și la cele alimentare (+2,2%), în timp ce vânzările de carburanți au scăzut cu 0,5%.

Comparația anuală rămâne negativă

În schimb, față de mai 2025, comerțul cu amănuntul continuă să fie pe minus: cifra de afaceri brută a scăzut cu 4,5%, pe fondul declinului la carburanți (-5,5%), produse nealimentare (-4,8%) și produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%).

Ca serie ajustată, scăderea anuală a fost de 4,7%, determinată de reducerile la produsele nealimentare (-5,3%), la cele alimentare, băuturi și tutun (-4,3%) și la carburanți (-2%).

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