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Ilie Bolojan rupe tăcerea despre relația cu Nicușor Dan: „Nu am simțit astfel de lucruri”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 21:48

Președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, a comentat relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat, în cadrul unui podcast, dacă are impresia că șeful statului îi este ostil.

Liderul liberal a respins această idee și a afirmat că, din perspectiva sa, colaborarea instituțională dintre cei doi s-a desfășurat în parametri normali, fără să fi observat semne ale unei animozități personale.

„Eu nu am o astfel de senzaţie, pentru că am mai răspuns la această întrebare, am avut o colaborare instituţională, aşa cum este normal să aibă preşedintele României şi premierul României în această perioadă, şi nu am simţit astfel de lucruri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să simpatizezi pe cineva, când eşti pe o funcţie sau alta. Când eşti pe o astfel de funcţie, indiferent ce funcţie este, v-am spus, premier, preşedinte, ministru, trebuie să lucrezi pentru ţara ta, pentru comunitatea ta, pentru domeniul pe care îl ai în responsabilitate şi anumite simpatii, antipatii, anumite relaţii mai bune sau mai proaste sunt aspecte care ţin de planul doi, întotdeauna şi nu pot să aibă relevanţă la un moment dat pentru o relaţie pe termen lung”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: Unele decizii au afectat încrederea dintre PNL și președinte

Întrebat dacă Nicușor Dan l-a surprins în acest an prin anumite decizii, liderul PNL a admis că au existat acțiuni care nu au contribuit la consolidarea relației dintre partid și președinte.

„Domnul preşedinte, în acest an, a generat nişte acţiuni care, cel puţin cu nominalizarea domnului Veştea, nu au fost de natură a creşte încrederea între PNL şi dânsul”, a afirmat Bolojan.

Declarațiile vin într-un context în care, în spațiul public, au existat speculații privind existența unor tensiuni între conducerea PNL și președintele Nicușor Dan, pe fondul unor decizii politice și administrative din ultimele luni.

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