Michele Morrone, apariție surpriză la Summer Well: „Îi iubesc pe români”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 08:11

Prima zi de Summer Well 2026 s-a încheiat cu un moment surpriză pentru zecile de mii de oameni prezenți la festival. Michele Morrone a urcat pe scenă alături de Two Feet, iar cei doi au cântat împreună piesa „Leave Me”.

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