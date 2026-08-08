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Cristi Chivu, victorie de senzație cu Juventus! Inter a câștigat derby-ul din Australia

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 17:31

Cristi Chivu a obținut o victorie importantă în perioada de pregătire. Inter a învins-o pe Juventus cu 2-1, într-un amical disputat la Perth, în Australia.

Inter a deschis scorul în minutul 20, prin Federico Dimarco, după o acțiune foarte bună a lui Ange-Yoan Bonny. Echipa lui Chivu și-a mărit avantajul în repriza secundă, când Diouf a înscris în minutul 62.

Juventus a redus din diferență în minutul 84, prin Francisco Conceicao, însă formația pregătită de tehnicianul român a rezistat până la final și a obținut victoria.

Meciul a început cu întârziere

Partida de la Perth a avut parte și de un moment neobișnuit. Fluierul de start a fost amânat cu 12 minute din cauza unui spectacol muzical organizat pe teren înaintea meciului.

Momentul artistic, inspirat din tradițiile locale australiene, a atras atenția înaintea duelului dintre cele două formații.

Pentru Inter, partida cu Juventus a reprezentat unul dintre ultimele teste înaintea startului noului sezon. Chivu continuă astfel pregătirea echipei pentru debutul oficial.

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