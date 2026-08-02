Daniel Udrescu: De ce patrimoniul va deveni conceptul central al economiei viitoare?

Economia contemporană evaluează performanța în principal prin venituri, profit, creștere și fluxuri de numerar. Aceste informații sunt esențiale, dar descriu mai ales rezultatele unei perioade. Ele nu arată întotdeauna dacă baza economică din care aceste rezultate au fost obținute a fost conservată sau consumată.
Patrimoniul exprimă resursele și obligațiile acumulate în timp. Din perspectivă economică, importanța sa nu constă numai în valoarea contabilă, ci în capacitatea de a susține activitatea viitoare. O întreprindere poate raporta profit și, simultan, să își reducă posibilitatea de a înlocui activele, de a finanța investiții și de a absorbi șocuri economice.
Aceeași problemă apare la nivelul statului. Un buget poate părea echilibrat prin reducerea investițiilor, neîntreținerea infrastructurii sau vânzarea unor active. Performanța anuală se îmbunătățește aparent, dar patrimoniul public se poate deteriora. Generația următoare primește mai puține resurse și mai multe obligații, deși indicatorii bugetari ai perioadei au fost respectați.
Într-o economie caracterizată prin inflație, tehnologii care se învechesc rapid, datorii ridicate și investiții pe termen lung, problema centrală nu mai este numai producerea venitului. Devine esențială conservarea capacității economice care permite producerea lui.
Patrimoniul oferă legătura dintre trecut, prezent și viitor. El încorporează capitalul acumulat, efectele deciziilor curente și resursele disponibile pentru activitatea viitoare. De aceea poate deveni centrul unei noi forme de analiză economică, orientată nu numai către performanța perioadei, ci și către continuitatea economică.
Această schimbare nu presupune înlocuirea profitului sau a fluxurilor de numerar. Ea presupune completarea lor printr-o întrebare distinctă, după obținerea și distribuirea rezultatului, patrimoniul mai păstrează capacitatea economică necesară continuării activității?
Economia viitoare va fi obligată să răspundă acestei întrebări. Creșterea fără conservarea patrimoniului poate ascunde consumul capitalului. Profitul fără capacitate de reconstituire poate reprezenta doar o performanță nominală. Patrimoniul va deveni central deoarece el arată nu numai ce a realizat entitatea, ci și ce îi mai rămâne pentru a continua să existe.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor