Actualitate· 1 min citire

NATO întărește apărarea României! Aeronave noi, trimise pentru interceptarea și distrugerea dronelor

NATO

NATO

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 20:33

NATO își consolidează prezența militară pe flancul estic și va trimite în România noi aeronave destinate apărării spațiului aerian. Misiunea acestora va fi de a identifica și neutraliza amenințările aeriene, inclusiv dronele care pătrund pe teritoriul țării.

Printre echipamentele care vor ajunge la baza militară de la Mihail Kogălniceanu se numără și elicoptere NH-90, considerate unele dintre cele mai moderne din dotarea Armatei Spaniei. Acestea sunt echipate cu mitraliere capabile să combată dronele și alte ținte aeriene de mici dimensiuni.

În paralel, NATO pune în aplicare un nou concept de apărare aeriană, axat pe detectarea și eliminarea rapidă a amenințărilor, de la drone până la rachete.

În cadrul rotației forțelor aliate, Spania își mută contingentul militar din Lituania în România, unde va înlocui detașamentele aeriene ale Italiei și Marii Britanii.

Aproximativ 180 de militari spanioli vor fi dislocați la baza de la Mihail Kogălniceanu, împreună cu șapte avioane de luptă F-18M Hornet, trei elicoptere NH-90 și o aeronavă A400M destinată realimentării în zbor și transportului militar.

Prin această desfășurare de forțe, Alianța Nord-Atlantică urmărește consolidarea securității pe flancul estic și creșterea capacității de reacție în fața amenințărilor din regiune.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

natoRomania

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe