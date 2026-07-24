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Invesigație bombă marca Realitatea PLUS. Companiile audiate în senatul francez, prezente în dosarul PNRR
Interviu Ana Maria Păcuraru cu senatorul francez Arnaud Bazin
Interviu exclusiv marca Realitatea Plus. Jurnalista Ana Maria Păcuraru a discutat cu senatorul francez Arnaud Bazin, fostul președinte al Comisiei de Anchetă McKinsey. Oficialul a produs, în martie 2022, o anchetă parlamentară dedicată exact rolului marilor firme de consultanță în deciziile publice ale statului francez. Comisia condusă de senatorul francez a audiat public, sub jurământ, chiar firmele care astăzi apar și în dosarul PNRR de la noi.
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