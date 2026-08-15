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Restricții pe Centura Bacăului timp de două săptămâni. Lucrările care leagă drumul de A7
Restricții pe Centura Bacăului
Publicat15 aug. 2026, 16:59
Sursărealitatea.net
Centura Bacăului va fi închisă circulației în perioada 17–31 august, pentru lucrări necesare conectării la noile sectoare ale autostrăzii A7.
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