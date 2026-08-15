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Actualitate· 2 min citire
Reacția CCR în scandalul momentului. Simina Tănăsescu neagă discuții cu Bolojan despre dosare, nu și întâlnirea cu premierul demis
Foto/Arhivă
Publicat15 aug. 2026, 15:00
Actualizat15 aug. 2026, 15:01
SursăRealitatea.Net
Reacție oficială de la Curtea Constituțională a României, în urma acuzațiilor apărute în spațiul public privind o întâlnire neanunțată între președinta instituției și Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu neagă categoric orice speculație și dă asigurări că dosarele aflate pe rol sunt analizate exclusiv în cadru legal.
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