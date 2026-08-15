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Actualitate· 1 min citire
Fragment de dronă, adus de valuri la țărm, în Olimp. Alarma, dată de un salvamar: se fac verificări
Dronă/ Arhivă foto
Publicat15 aug. 2026, 16:40
Actualizat15 aug. 2026, 16:56
SursăRealitatea.Net
Autoritățile sunt în alertă sâmbătă după ce mai multe fragmente despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă au fost descoperite în stațiunea Olimp, în apropierea unui hotel.
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