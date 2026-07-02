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Ana Maria Păcuraru, față în față cu ambasadorul Indiei în România.”E o provocare uneori să ai relații bune cu toate părțile”

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat2 iul. 2026, 07:30
Actualizat2 iul. 2026, 07:52
SursăRealitatea PLUS

Interviu-eveniment cu ambasadorul Indiei în România, realizat de jurnalistul Ana Maria Păcuraru, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Diplomatul a explicat cum funcționează politica externă a țării sale, care menține relații economice cu toate marile puteri ale lumii, în ciuda tensiunilor globale uriașe din acest moment.

Ana Maria Păcuraru: Excelența voastră, India practică de mult timp o politică de „multi-aliniere”, relații simultane cu SUA, Rusia, UE și China. După acordul comercial încheiat în februarie cu Washingtonul, care a redus tarifele de la 50% la 18%, în schimbul reducerii importurilor de petrol din Rusia, cât de sustenabilă este această strategie de echilibru, având în vedere că presiunea americană pare să crească în continuare?

Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei în România: Relația noastră cu SUA este multidimensională. Am fi foarte fericiți să discutăm despre relația noastră bilaterală cu SUA.

Uitați-vă la Iran. Situația cu SUA, Iran și Israel. Noi avem o relație excelentă cu toate părțile implicate. Avem o relație excelentă cu SUA, cu statele din Golf, cu Iran, și cu Israel. Așa că, în mod similar, când vine vorba de Rusia și Ucraina, avem o relație excelentă cu Rusia, cu Ucraina, cât și cu Uniunea Europeană. Avem relații diplomatice excelente cu toate țările, iar asta devine uneori o provocare, dar o gestionăm foarte bine. Ținând cont de aceste lucruri, când vine vorba de petrol, am clarificat că îl cumpărăm de unde este disponibil la un preț mai bun, pentru că avem o populație de 1,4 miliarde de locuitori.

La acel moment, piața (n.r. petrolieră) care era disponibilă era cea a Rusiei. În consecință, am cumpărat (n.r. petrol) din Rusia.

De asemenea, cumpărăm petrol și din Venezuela și din alte țări din America Latină. De asemenea, cumpărăm gaze naturale și țiței din SUA.

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