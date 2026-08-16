Atac rus combinat cu rachete balistice şi drone împotriva mai multor regiuni din Ucraina

Un mort şi şase răniţi la Krivoi Rog. La Kiev au izbucnit incendii în două cartiere ale oraşului, o persoană fiind rănită
O persoană a murit şi şase au fost rănite, după ce ruşii au lansat un atac combinat cu rachete balistice şi drone asupra oraşului Krivoy Rog în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează Ukrainska Pravda, citându-l pe şeful administraţiei regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganza.
"Inamicul a lansat atacuri asupra oraşului Krivoi Rog. A atacat obiective industriale. A izbucnit un incendiu. Echipele de salvare lucrează la faţa locului. O persoană a fost rănită. Medicii îi acordă victimei toată asistenţa necesară", a scris Ganza pe reţelele sociale. Ulterior, oficialul a anunţat că, în urma atacului, o persoană a murit, iar alte şase au fost rănite.
În cursul nopţii, ruşii au lansat un atac masiv cu rachete balistice şi drone asupra unor regiuni din Ucraina. Oraşele Kiev, Krivoi Rog, Kamensk şi Kremenciuk au fost ţinta predilectă a atacurilor.
La Kiev, în cartierele Obolonski şi Holosiivski au izbucnit incendii. "În Obolonski, ca urmare a atacului inamicului, au căzut fragmente şi au izbucnit incendii în clădiri nerezidenţiale la două adrese. Lângă una dintre clădiri ard câteva maşini. În Holosiivski, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei zone cu clădiri nerezidenţiale", a precizat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.
La ora locală 03:35 se ştia de existenţa unui singur rănit în urma atacului, după cum a informat Administraţia Municipală a Kievului.
Începând cu ora 02:47, în Kiev s-au auzit mai multe explozii.