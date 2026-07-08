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Actualitate· 2 min citire
Mesaj direct pentru Zelenski! Trump promite licența pentru rachetele Patriot și vorbește despre războiul cu Rusia
Donald Trump, Volodomir Zelenski
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la Ankara, că Washingtonul este pregătit să acorde Ucrainei o licență pentru producerea propriilor rachete Patriot.
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