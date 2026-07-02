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Nicușor Dan transmite un mesaj dur Moscovei după ultimele bombardamente: „Rusia a demonstrat că nu vrea pace”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat2 iul. 2026, 15:03
Sursărealitatea.net

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj dur de condamnare la adresa Federației Ruse, în urma unui nou atac masiv lansat asupra capitalei Ucrainei. Șeful statului a catalogat acțiunile Moscovei drept „nesăbuite și irresponsabile” și a reafirmat sprijinul necondiționat al României pentru țara vecină.

Mesajul președintelui vine în contextul în care ultimele lovituri aeriene asupra Kievului au provocat distrugeri semnificative și un număr ridicat de victime în rândul populației civile.

„România condamnă cu fermitate atacul recent, nesăbuit și irresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime în rândul cetățenilor nevinovați și rănirea altora. Condoleanțele noastre și cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean și către toate familiile afectate. De asemenea, le dorim o recuperare rapidă celor răniți”, a transmis Nicușor Dan.

Moscova, acuzată că blochează orice dialog de pace

Președintele României a subliniat că intensificarea atacurilor asupra zonelor urbane și a civililor demonstrează refuzul categoric al Kremlinului de a pune capăt conflictului prin resemnarea la un comportament diplomatic previzibil. Potrivit acestuia, acțiunile de pe front anulează orice pretenție a Rusiei de a fi un partener viabil de dialog pentru securitatea regională.

„Rusia a demonstrat încă o dată că nu își dorește pacea și nu se angajează într-un comportament rezonabil pentru a progresa către o situație de securitate cuprinzătoare”, a adăugat șeful statului.

În finalul mesajului său, Nicușor Dan a oferit noi garanții autorităților de la Kiev, precizând că linia diplomatică și strategică a Bucureștiului rămâne neschimbată: „România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a-și apăra libertatea.”

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