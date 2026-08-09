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Moment emoționant la Untold. Lewis Capaldi a făcut tot stadionul să cânte melodia „Someone You Loved”

Untold

Untold

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 20:24

Lewis Capaldi a oferit unul dintre cele mai emoționante momente de la Untold 2026. Artistul britanic a urcat pe scena principală a festivalului, iar piesa „Someone You Loved” a fost cântată la unison de zeci de mii de oameni.

Atmosfera s-a schimbat complet în momentul în care au început primele acorduri ale piesei care l-a făcut celebru în întreaga lume.

Stadionul a cântat cu Lewis Capaldi

Publicul a preluat rapid refrenul, iar vocea artistului s-a împletit cu cea a miilor de oameni prezenți pe Cluj Arena.

Momentul a fost unul dintre cele mai apreciate ale serii, iar spectatorii au filmat și au distribuit pe rețelele sociale imagini de la concert.

Lewis Capaldi a revenit astfel în atenția publicului român printr-un show care a transformat „Someone You Loved” într-un adevărat moment colectiv la Untold.

Artistul britanic este unul dintre numele importante ale ediției din 2026 a festivalului, alături de celelalte vedete internaționale care urcă pe scenele evenimentului.

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