Guvernul României, în aer! Un lider PNL dă de gol haosul din partid: „Poate ne aduce Moș Crăciun un guvern nou”

Consilierul județean liberal Laurențiu Crețu a avansat un scenariu privind momentul în care România ar putea avea un nou guvern. Alesul județean a spus că nu crede că un nou Executiv va fi format în luna august, așa cum au apărut informații pe surse în spațiul public.
Laurențiu Crețu a explicat că principalul obstacol este fragmentarea clasei politice. În opinia sa, o majoritate parlamentară pare greu de construit în acest moment, în condițiile în care partidele sunt împărțite, iar negocierile sunt complicate de tensiuni, condiții și neînțelegeri între formațiunile politice.
Varianta alegerilor anticipate rămâne pe masă
Consilierul județean, invitat la emisiunea „Revista presei… altfel”, de la MonitorTV, liberal a spus că, în actualul context politic, nu poate fi exclusă complet nici varianta alegerilor anticipate. Totuși, acesta a precizat că îi este greu să creadă că se va ajunge până acolo, chiar dacă o astfel de variantă ar putea schimba raportul de forțe din Parlament.
“Nu am nicio informație în acest sens, dar poate vom ajunge la alegeri anticipate. Îmi este foarte greu să cred că vom ajunge, dar poate atunci vor apărea alți poli de putere. Dacă în acest moment polul suveranist are 30%, PNL are 30% cu partea dreaptă și PSD are 30%, iar ție îți trebuie o majoritate de 50 plus unu… Cum s-o faci? N-ai cum. Probabil în urma unor alegeri se vor mai cerne apele. Vedeți și dumneavoastră, în parlament avem 10 sau 11 formațiuni politice în acest moment. Greu să faci o majoritate în momentul în care unul s-a supărat pe un anumit șef de partid, altul cu care faci guvernare nu respectă un acord semnat la începutul guvernării, alții spun că nu facem guvernul decât dacă dăm noi primul ministru și așa mai departe. Este o situație foarte, foarte grea. Până la urmă vom avea guvern, dar nu știu dacă în august, nu cred. Din punctul meu de vedere cred că după octombrie. Poate ne aduce Moș Crăciun un guvern nou”, a declarat Laurențiu Crețu.
Majoritatea parlamentară, greu de obținut
Laurențiu Crețu a subliniat că formarea unei majorități este dificilă în actuala configurație politică. Acesta a vorbit despre existența mai multor centre de putere și despre faptul că niciun pol politic nu pare să poată strânge singur sprijinul necesar pentru o majoritate stabilă.