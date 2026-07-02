Politica· 2 min citire

Guvernul decide astăzi dacă sesizează CCR în scandalul cu Înalta Curte privind drepturile salariale

Ilie Bolojan/ Colaj foto

Ilie Bolojan/ Colaj foto

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 2 iul. 2026, 11:08

Guvernul urmează să discute astăzi dacă va sesiza Curtea Constituțională, în contextul unei excepții de neconstituționalitate, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a acționat în instanță Executivul pentru plata unor drepturi salariale.

Sistemul judiciar traversează o perioadă tensionată, iar disputa dintre premierul Ilie Bolojan și instituțiile din Justiție, în special Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), capătă accente tot mai controversate.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi se află o discuție privind o posibilă sesizare a Curții Constituționale, în contextul unui potențial conflict juridic de natură constituțională între Executiv și ÎCCJ. Litigiul vizează plata unor drepturi salariale acordate judecătorilor, venituri despre care aceștia susțin că sunt prevăzute de lege.

Contextul este amplificat de existența unor procese în care Ilie Bolojan a fost contestat chiar de membri ai Partidului Național Liberal, aceștia acuzând că anumite decizii din partid au fost luate într-o manieră autoritară.

În acest cadru, demersul Guvernului de a analiza sesizarea Curții Constituționale este prezentat drept un contraatac la adresa Înaltei Curți. Dacă Executivul va decide să sesizeze CCR, rămâne de văzut care va fi poziția judecătorilor constituționali într-un dosar ce intervine pe fondul nemulțumirilor din sistemul judiciar legate de neplata unor drepturi salariale pe care magistrații afirmă că le au în baza legii.

Disputa are loc într-o perioadă în care Guvernul promovează măsuri de austeritate. În spațiul public există însă critici potrivit cărora aceste măsuri au afectat în principal populația, în timp ce cheltuielile din aparatul administrativ al statului nu au fost reduse în aceeași măsură.

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