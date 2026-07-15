MAI explică de ce românii din străinătate nu pot obține încă buletinul electronic la ambasade

Românii care locuiesc în străinătate nu pot solicita deocamdată cartea electronică de identitate la ambasade și consulate, deși testele tehnice necesare au fost deja finalizate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) susține că și-a îndeplinit toate obligațiile care îi revin și precizează că operaționalizarea serviciului în rețeaua consulară depinde de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Precizările au fost făcute de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, în urma informațiilor apărute recent în spațiul public privind întârzierea introducerii acestui serviciu pentru românii din diaspora.
MAI spune că responsabilitatea revine Ministerului de Externe
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, emiterea cărții electronice de identitate prin intermediul ambasadelor și consulatelor presupune punerea în funcțiune a serviciului în întreaga rețea consulară, atribuție care, potrivit legislației, aparține Ministerului Afacerilor Externe.
Reprezentanții MAI afirmă că Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și-a îndeplinit toate responsabilitățile și că rămâne disponibilă să ofere în continuare sprijin tehnic pentru ca sistemul să devină funcțional și în afara României.
Cadrul legal a fost modificat încă din 2025
Ministerul amintește că, la inițiativa sa, legislația a fost modificată în 2025 pentru a permite românilor din străinătate să solicite cartea electronică de identitate.
Noul document a devenit disponibil în România începând cu 20 martie 2025, iar procesul de extindere la nivel național a fost finalizat la 15 iulie 2025.
În paralel, specialiștii MAI au colaborat cu Ministerul Afacerilor Externe pentru integrarea sistemelor informatice necesare preluării cererilor în ambasade și consulate.
Testele tehnice au fost finalizate
Potrivit MAI, ultimele teste funcționale au fost încheiate la 3 aprilie 2026. Acestea au inclus preluarea cererilor transmise prin infrastructura MAE, emiterea unor cărți electronice de identitate de tip specimen și transmiterea acestora către Ministerul Afacerilor Externe.
Instituția susține că partea tehnică aflată în responsabilitatea sa este pregătită și că va continua să ofere suport pentru implementarea serviciului.
Când vor putea românii din diaspora să solicite noul document
Deocamdată, Ministerul Afacerilor Interne nu a anunțat o dată la care cartea electronică de identitate va putea fi solicitată în ambasade și consulate.
Reprezentanții instituției afirmă că obiectivul este ca serviciul să fie operaționalizat cât mai curând, în condiții de siguranță, legalitate și funcționare unitară, astfel încât românii din afara țării să poată beneficia de noul document de identitate.