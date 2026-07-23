George Simion cere alegeri anticipate și spune că România are nevoie de stabilitate: „Hai să ajungem la vot!”

Publicat 23 iul. 2026, 07:53 Sursă Realitatea PLUS

România are nevoie urgent de stabilitate, iar asta se poate întâmpla doar prin alegeri anticipate”, este declarația incendiară a liderului AUR, George Simion, prin care propune că doar așa clasa politică se va reseta. Exemple avem chiar la vecini, în Bulgaria și Ungaria, unde vechile partide au pierdut puterea, a mai spus șeful AUR, conform Realitatea PLUS.

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