Bacău: Cetățean străin aflat în ședere ilegală, depistat la Târgu-Ocna și îndepărtat sub escortă din țară

Un cetățean nepalez aflat în ședere ilegală a fost depistat de jandarmi, sâmbătă dimineață, în stațiunea Târgu-Ocna, județul Bacău, au informat reprezentanții autorităților. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, persoana a atras atenția echipajului aflat în patrulare prin comportamentul ezitant manifestat la vederea forțelor de ordine. În urma verificărilor, s-a stabilit că aceasta depășise perioada legală de ședere cu 226 de zile pe teritoriul statelor membre Schengen.Străinul a fost condus la sediul Serviciului pentru Imigrări Bacău, unde au fost dispuse măsurile legale.Ulterior, polițiștii de imigrări au procedat la îndepărtarea sub escortă a acestuia de pe teritoriul României, prin Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă – Otopeni.Pe numele bărbatului a fost instituită măsura de nepermitere a intrării în spațiul Schengen pentru o perioadă de un an și șase luni.Reprezentanții autorităților au precizat că acțiunile de acest tip sunt desfășurate în mod constant, în sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale.