Nadia Comăneci revine la Onești, la 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976

La 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci va reveni la Onești, orașul în care s-a format și unde a început drumul spre performanță. Autoritățile locale și organizatorii au anunțat o serie de manifestări programate la finalul lunii mai, dedicate marcării celor cinci decenii de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. Evenimentele vor reuni personalități ale sportului românesc și internațional, oficiali, antrenori, arbitri și invitați din mai multe țări. Programul include organizarea competiției „Cupa Internațională Nadia Comăneci – Perfect 10”, care se va desfășura în perioada 28–31 mai, la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești. Potrivit organizatorilor, competiția va aduce la start peste 200 de sportive junioare din România și din străinătate, inclusiv din Statele Unite ale Americii, Canada, Italia, Franța sau Norvegia. Momentul central al manifestărilor va avea loc pe 31 mai, când stadionul Carom va găzdui „Gala Campioanelor”, un eveniment dedicat gimnastelor care au scris istorie pentru România și care și-au început cariera la Onești. Reprezentanții Clubului Sportiv Municipal Onești au precizat că revenirea Nadiei Comăneci reprezintă un moment simbolic pentru comunitate și pentru sportul românesc, marcând atât performanțele trecutului, cât și continuitatea tradiției în gimnastică. Evenimentele organizate la Onești sunt parte a unui program mai amplu de promovare a sportului, în contextul în care orașul deține în acest an titlul de Oraș European al Sportului.Revenirea Nadiei Comăneci în orașul natal este așteptată să atragă un interes major din partea publicului și a mass-media, fiind considerată unul dintre cele mai importante momente sportive ale anului în România.