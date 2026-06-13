Cum va fi vremea în România. Temperaturile cresc în majoritatea regiunilor, dar ploile nu dispar complet

România are parte sâmbătă de o ușoară încălzire a vremii, după temperaturi sub normalul perioadei. Valorile termice vor crește în aproape toate regiunile țării, însă instabilitatea atmosferică rămâne prezentă în anumite zone, unde sunt așteptate averse și intensificări ale vântului.
Meteorologii anunță maxime cuprinse între 20 și 27 de grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi urmând să fie înregistrate în sud-vestul țării.
Vreme schimbătoare în Dobrogea și Bărăgan
În sud-estul României, ziua începe cu condiții de ceață pe arii restrânse, urmate de perioade cu soare și înnorări temporare. Spre după-amiază, izolat pot apărea ploi de scurtă durată.
Pe litoral, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, iar temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 24 de grade Celsius.
Temperaturi mai ridicate în Moldova
În Moldova, vremea se încălzește comparativ cu ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite predominante, însă în anumite zone din sudul regiunii sunt posibile averse trecătoare.
Maximele termice vor urca până la 25 de grade în sud și în jurul valorii de 23 de grade în nordul Moldovei și în Bucovina, unde vremea se va menține în general frumoasă.
Averse locale în Transilvania și Maramureș
Locuitorii din Transilvania și Maramureș vor avea parte de o dimineață răcoroasă, urmată de o încălzire treptată pe parcursul zilei. După-amiaza, în special în nordul regiunii, sunt așteptate înnorări și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice.
Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 23 de grade Celsius, însă în zonele depresionare dimineața va rămâne rece.
Vreme plăcută în vestul țării
În Banat și Crișana, vremea va fi în general agreabilă, deși norii își vor face apariția temporar. Sunt posibile ploi slabe și izolate, fără cantități semnificative de apă.
Valorile termice se vor situa între 23 și 24 de grade, menținându-se ușor sub mediile climatologice ale perioadei.
Oltenia, cea mai caldă regiune a țării
Oltenia va beneficia de cele mai ridicate temperaturi din România. Cerul va fi predominant senin, iar maximele vor atinge 27 de grade Celsius.
Singurul element care ar putea crea disconfort este vântul, care va avea intensificări temporare, cu rafale ce pot depăși 50 km/h în unele zone.
Vreme în sudul țării și în București
În Muntenia, vremea se îmbunătățește considerabil față de zilele precedente. Soarele va domina cea mai mare parte a intervalului, iar temperaturile vor crește cu câteva grade.
În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu șanse reduse pentru ploi slabe și de scurtă durată. Pe timpul nopții, temperatura minimă va coborî spre 15 grade.
Cum va fi vremea la munte
În zonele montane, temperaturile vor continua să crească, însă instabilitatea atmosferică va determina apariția unor averse locale, în special după-amiaza.
Pe creste, vântul va sufla mai intens, iar turiștii sunt sfătuiți să urmărească evoluția condițiilor meteo înainte de a porni pe trasee.
Litoralul rămâne răcoros
Deși vremea va fi în general însorită la malul mării, temperaturile vor rămâne moderate pentru această perioadă, cu maxime între 24 și 25 de grade Celsius.
Apa mării continuă să fie rece, mai ales în stațiunile din nordul litoralului, ceea ce poate limita timpul petrecut în apă de către turiști.
Meteorologii precizează că tendința de încălzire va continua și în zilele următoare, însă episoadele de instabilitate atmosferică nu vor lipsi complet din peisajul meteorologic al României.