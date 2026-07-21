Legea salarizării a fost blocată în instanță. Sanitas a obținut suspendarea proiectului. Sindicatul anunță că rămâne pregătit de grevă generală

Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea efectelor proiectului noii legi a salarizării, într-o decizie care oprește, cel puțin pentru moment, parcursul actului normativ. Anunțul a fost făcut la Realitatea PLUS de prim-vicepreședintele Sanitas, Viorel Hușanu, care a explicat că sindicatul a contestat procedura prin care proiectul a fost elaborat și făcut public, invocând lipsa consultării partenerilor sociali.
Potrivit acestuia, Curtea de Apel a admis cererea formulată pe calea ordonanței președințiale și a suspendat efectele proiectului de lege publicat pe 17 iulie 2026.
Sanitas spune că instanța a confirmat nerespectarea procedurii
Întrebat cum s-a ajuns la această decizie și ce urmează după hotărârea instanței, Viorel Hușanu a declarat:
„Ieri am depus acțiunea pe calea ordonanței președințiale, împotriva noului draft al legii salarizării, propus de către ministru Pîslaru, deci de către guvernul interimar, care nu avea voie să facă acest lucru. Noi am contestat procedura prin care s-a ajuns la actuala formă a legii salarizării, iar instanța astăzi ne-a dat dreptate.
Adică Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege publicat în data de 17.07.2026. Astfel s-a făcut dreptate și ne-a dat șansa să ne spunem părerea, să fim consultați și să oferim soluții pertinente la problemele din sistemul de sănătate”.
Ce efecte produce decizia Curții de Apel
Referindu-se la consecințele hotărârii, prim-vicepreședintele Sanitas a afirmat:
„Ca efect al acestei suspendări, proiectul de lege nu mai produce niciun efect. El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte ale unei legi pe care Curtea de Apel le-a constatat fie și în procedura ordonanței președințiale, vădită aparentă de nelegalitate. Deci nu se poate așa ceva să mai treacă, din punctul nostru de vedere, să fie depus în Parlament în actuala formulă”.
Hușanu a fost întrebat și dacă această situație arată că responsabilitatea pentru eventualele întârzieri privind îndeplinirea jaloanelor din PNRR aparține autorităților și nu organizațiilor sindicale care au contestat proiectul.
Motivul pentru care Sanitas a contestat proiectul
Liderul sindical a explicat că acțiunea în instanță a fost vizat exclusiv modul în care a fost elaborată legea.
„Pentru că nu s-a respectat procedura. Era ca jalon în PNRR și faptul că trebuie să avem o lege, dar obligatoriu trebuiau să fie consultate sindicatele și patronatele. Nu am fost consultați, iar instanța ne-a dat dreptate. Nu știu exact motivarea, am văzut decât soluția, cert este că în acest moment am blocat legea salarizării”.
Întrebat dacă hotărârea instanței ar putea avea legătură și cu faptul că magistrații nu ar fi fost consultați în privința proiectului, Viorel Hușanu a respins această ipoteză.
„Nu, am avut zeci de astfel de procese, și noi și alte sindicate am contestat și prima variantă a legii, am învățat din ce am greșit atunci, am depus ieri o acțiune și instanța ne-a dat dreptate. Noi speram că acest lucru se va întâmpla, pentru că, repet, nu s-a respectat procedura de a consulta partenerii sociali.”
Greva generală rămâne o opțiune
Deși proiectul de lege a fost suspendat, liderul Sanitas spune că acest lucru nu înseamnă renunțarea la proteste.
„Nu, nu. În momentul de față ne bucurăm de această primă etapă, nu știm ce va face Parlamentul. Noi suntem pregătiți să intrăm în grevă generală.”
Întrebat dacă sindicatul ar renunța la această variantă în cazul în care Guvernul sau reprezentanții Ministerului Muncii ar invita organizațiile sindicale la negocieri, Hușanu a răspuns:
„Haideți să vedem ce se va întâmpla. Eu spun că până la acest moment noi nu am fost consultați, am arătat că avem soluții, dar nimeni nu ne-a chemat la consultări. Am solicitat și președintelui României o întâlnire pe această temă, nu s-a produs. Am solicitat guvernului, nu ne-a băgat în seamă, am solicitat ministrului Pîslaru să se consulte cu noi, uitați că instanța ne-a dat dreptate și în acest moment legea salarizării este blocată.”
Ce solicită Sanitas autorităților
Viorel Hușanu spune că federația nu s-a opus adoptării unei noi legi a salarizării, însă insistă că aceasta trebuie elaborată în urma unui dialog cu sindicatele și patronatele.
„Noi nu am vrut decât dialog. Doar nu trebuie să avem o nouă lege, dar nu făcută pe genunchi, nu făcută cu prevederi care ar duce la pierderi pentru 60% din persoanele din sănătate. Nu acceptăm așa ceva. Trebuie să stăm la masă, să proiectăm împreună, sindicate, patronate, guvern sau Parlament, o nouă lege care să sprijine tot bugetarii din România.”