Una din trei persoane din lume nu îşi permite o alimentaţie sănătoasă. Avertismentul ONU

Costul unei alimentații sănătoase a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, iar pentru aproape o treime din populația lumii aceasta rămâne inaccesibilă, potrivit celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind starea securității alimentare și a nutriției în lume. Datele arată că, deși la nivel global accesul la hrană s-a îmbunătățit ușor, milioane de oameni continuă să nu își permită o dietă sănătoasă.
„Alimentația nesănătoasă contribuie la povara globală a bolilor”
Alimentaţia influenţează direct starea de sănătate şi riscul de apariţie a unor boli cronice. Cu toate acestea, pentru o mare parte a populaţiei lumii, veniturile disponibile nu permit cumpărarea alimentelor necesare unei diete echilibrate şi bogate în nutrienţi.
O alimentaţie nesănătoasă se numără printre principalii factori care contribuie la povara globală a bolilor, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Consecinţele includ un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet şi cancer.
Aproape 2,7 miliarde de persoane, echivalentul a aproximativ o treime din populaţia lumii, nu îşi permit în prezent o alimentaţie sănătoasă, avertizează experţii ONU.
Costul unei diete care asigură necesarul de nutrienţi a crescut cu 25% în ultimii cinci ani. În prezent, acesta ajunge la 4,28 dolari pe zi (aproximativ 3,74 euro pe zi) pentru fiecare persoană, după ajustarea sumelor în funcţie de diferenţele dintre costurile de trai ale ţărilor.
Sărăcia extremă pune stăpânire pe glob
Valoarea depăşeşte pragul internaţional al sărăciei extreme, stabilit la 3 dolari, echivalentul a aproximativ 2,62 euro, pentru fiecare persoană pe zi.
Datele au fost prezentate de Máximo Torero Cullen, economist-şef al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), înaintea publicării raportului privind starea securităţii alimentare şi a nutriţiei în lume, programată pentru 21 iulie.
Cea mai mare parte a costului unei alimentaţii sănătoase nu este determinată de necesarul de calorii. Cheltuielile cresc atunci când dieta trebuie să includă suficiente alimente bogate în nutrienţi.
Alimentele de bază, precum cerealele şi rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentaţii sănătoase.
„Alimentele care asigură necesarul de calorii sunt relativ ieftine”
Fructele şi legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. Alimentele de origine animală reprezintă aproape 30% din cheltuielile necesare unei diete echilibrate.
„Alimentele care asigură necesarul de calorii sunt relativ ieftine, însă cele bogate în nutrienţi, necesare unei alimentaţii sănătoase, costă mult mai mult”, a explicat Máximo Torero Cullen, citat într-un comunicat.
Potrivit reprezentantului FAO, problema nu constă doar în producerea unei cantităţi suficiente de alimente. Este necesar ca produsele bogate în nutrienţi să devină accesibile financiar unui număr mai mare de oameni.
Informaţiile au fost prezentate de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură înaintea lansării raportului „Starea securităţii alimentare şi a nutriţiei în lume”.