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Economie· 1 min citire
Evoluția Autostrăzii Moldova. Transformarea impresionantă a Lotului 2 din A7, surprinsă din aer -VIDEO
FOTO: Captură DRDP Buzău
Publicat21 iul. 2026, 12:40
SursăRealitatea.Net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a publicat marți o serie de imagini cu evoluția lucrărilor de pe Autostrada Moldovei A7, surprinzând transformarea spectaculoasă a primului lot intrat în executie în urmă cu patru ani. Este vorba despre Lotul 2 Mizil – Pietroasele, cu o lungime de 28,36 de km, parte a tronsonului Ploiești-Buzău, deschis oficial circulației în octombrie 2025.
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