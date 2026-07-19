New York-ul, paralizat de ploile torențiale înaintea finalei Cupei Mondiale

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 16:07

New York-ul și statul vecin New Jersey au fost lovite de ploi torențiale și inundații fulger cu doar câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale, programată duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre new yorkinundatii