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Actualitate· 1 min citire
New York-ul, paralizat de ploile torențiale înaintea finalei Cupei Mondiale
Inundații în New York
New York-ul și statul vecin New Jersey au fost lovite de ploi torențiale și inundații fulger cu doar câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale, programată duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford.
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